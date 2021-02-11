Роддом на улице Кирова в Смоленске начнёт работать по профилю. Фото: сайт Единой России по Смоленской области.

Родильный дом на улице Кирова в ближайшее время вернется к своему привычному профилю работы. С конца октября прошлого года учреждение перепрофилировано под лечение больных с коронавирусом. В нем круглосуточно трудится 90 сотрудников. Сейчас смоляне с COVID-19 занимают лишь половину стационарных мест в больнице.

- Мы проведем санитарно-эпидемиологическую обработку, отремонтируем помещения. И, скорее всего, к первым числам марта наше медучреждение вновь вернется к своему изначальному профилю работы, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Кострова.

Роддом на улице Кирова в Смоленске начнёт работать по профилю. Фото: сайт Единой России по Смоленской области.

Напомним, ранее госпиталь для ветеранов войн возобновляет работу по профилю.