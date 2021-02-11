Средневековые лыжи воссоздали в смоленском заповеднике «Гнездово». Фото: сайт ГТРК Смоленск.

Сотрудники музея-заповедника «Гнездово» воссоздали лыжи с помощью технологий средних веков. Как рассказали в эфире ГТРК Смоленск, такой транспорт вместо привычного крепления имеет кожаный ремешок и бечевку, палок при этом не предполагается. Лыжи сотрудники заповедника сделали по материалам археологических находок. В старину, чтобы получить зимнее средство передвижения, доски отделяли от брёвен, а затем их гнули.

- Она делается из колотой доски ели. С помощью распаривания лыжа загибается – делается такой изгиб, делаются отверстия под крепления. И вощение. Происходит вощение, чтобы снег не прилипал, - рассказал работник музея «Гнездово» Алексей Деверилин.

Для древних гнездовичей лыжи были основным способом передвижения. А сотрудникам заповедника они помогли проверить состояние курганов - более 430 гектаров. При чем такой заезд можно отнести к экспериментальной археологи, когда ученые опытным путем исследуют быт прошлого.

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