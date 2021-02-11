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Смолян приглашают на выставку архивных документов «Без срока давности»

На ней представлены рассекреченные документы времён Великой Отечественной войны
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян приглашают на выставку архивных документов «Без срока давности». Фото: из архива "КП".

Смолян приглашают на выставку архивных документов «Без срока давности». Фото: из архива "КП".

Смоляне смогут ознакомиться с материалами Всероссийской выставки «Без срока давности» - она начала работать 8 февраля. Экспозиция представляет архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов. В рамках федерального проекта «Без срока давности» документы были рассекречены и опубликованы.

Основной задачей проекта является сохранение исторической памяти. При этом выбор даты открытия выставки не случаен. Именно 8 февраля 1946 года главный обвинитель от СССР Роман Руденко выступил на военном трибунале в Нюрнберге с речью. В его выступлении впервые был озвучен масштаб нацистских преступлений.

Выставка «Без срока давности» охватывает все регионы, оккупированные в годы войны. В работе над экспозицией приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, а также 66 профессиональных историков - кандидатов и докторов наук. Стоит отметить, что на выставке представлены не все архивные источники, а лишь наиболее интересные.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске открылась выставка архивных документов.