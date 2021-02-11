Смоленский клуб проведет свой первый международный матч в Турции. Фото: группа "ФК Красный Смоленск" ВКонтакте.

12 февраля футбольный клуб “Красный” проведет свой первый матч с иностранным игроками из узбекской команды “Навбахор”, об этом сообщили на официальном сайте ФК. На данный момент в Турции проходят сборы перед продолжением сезона в Профессиональной футбольной лиге.

Отметим, что сейчас футболисты из Красного занимают 8-е место в турнирной таблице.

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