Фонтан горячей воды попал на фото в Смоленске. Фото: группа "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

В группе «Подслушано» ВКонтакте местный житель Иван Забурдаев выложил фотографию ремонта дороги. На ней видно, как из асфальта фонтаном бьет горячая вода.

- На 25 Сентября открылся новый спа комплекс. Спонсор гейзера - ближайшие дома без отопления, - написал смолянин.

Сообщение прокомментировали сотрудники компании ПАО «Квадра». Под постом они ответили, что все дома в этом районе с отоплением, а отключений никаких не было. Специалисты же ремонтируют тепловую сеть.

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