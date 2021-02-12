Новые случаи COVID-19 обнаружили на 12 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

За последние сутки новые случаи COVID-19 обнаружили на 12 территориях в Смоленской области, сообщает региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чаще всего вирус выявляли в Смоленске и Смоленском районе. Наименьший прирост заболевших отмечается в поселке Красный и Кардымово.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6 206 человек, из них 5 192 - в режиме самоизоляции, 1 014 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области коронавирус выявлен на 16 территориях