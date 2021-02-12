Активисты ОНФ обратились к властям с просьбой отремонтировать водопровод в Краснинском районе. Фото: сайт Смоленского ОНФ.

В Смоленской области активисты ОНФ просят региональные власти отремонтировать водопровод в деревне Волково. Жители поселения сообщили о том, что из-за прорыва подземной водопроводной системы постоянно течёт вода, попадая в реку Войскую. В результате аварии резко упало давление воды в домах смолян, а стоимость коммунальной услуги осталась прежней.

Общественники приехали в Краснинский район с проверкой. Информация местных жителей подтвердилась.

«Несмотря на сильные морозы, вода на месте аварии течет постоянно. По словам селян, они неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой устранить течь, однако уже прошло не менее полугода, а ситуация к лучшему не меняется. Чиновники объясняют свое бездействие недостатком финансирования, – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Смоленской области Николай Яров.

На данный момент активисты направили обращение в местную администрацию с просьбой устранить нарушение.

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