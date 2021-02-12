100 смолян получили знак «За исцеление и милосердие». Фото: администрация г. Смоленска.

Напомним, региональная награда была учреждена в 2020 году и поддержана депутатами регионального парламента. Знак - свидетельство уважения и безмерной благодарности всем, кто, не жалея своих сил, помогает людям преодолеть сложные времена.

На награждении, которое прошло онлайн, глава региона произнес особые слова благодарности сотрудникам Геронтологического центра «Вишенки», Починковского и Никольского психоневрологических интернатов, Вяземского, Ярцевского и Голынковского домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Алексей Островский отметил, что на коллективы легла колоссальная нагрузка, но благодаря слаженной работе заболеваемость удалось стабилизировать.

100 смолян получили знак «За исцеление и милосердие». Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске награждение прошло в стенах городской администрации. Награды вручил глава города Андрей Борисов.

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