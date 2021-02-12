650 тысяч рублей похитили с карты смолянки мошенники. Фото: Светлана ГАВРИЛОВА.

650 тысяч рублей похитили с карты смолянки 1956 года рождения мошенники, сообщает УМВД по региону. Пожилая женщина поверила аферистам, представившимся сотрудниками банка из отдела безопасности.

- Звонившие сообщили пенсионерке о попытке списания денег и она, доверившись им, продиктовала все данные своей карты. В результате со счета были списаны все сбережения, - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Преступники не найдены.

Ранее в Смоленске девушка-сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры. Исковое заявление было направлено в суд (подробнее).