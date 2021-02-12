Мужчина с татуировкой на шее пропал в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленске объявлены поиски мужчины 1982 года рождения - Павел Викторович Головин исчез почти две недели назад, с 1 февраля 2020 года местонахождение смолянина неизвестно. О начале поисков мужчины объявил региональный отряд добровольцев «Сальвар».

Особой приметой Павла является татуировка на шее. В последний раз его видели в темно-синем пуховике и такого же цвета кроссовках с красными вставками.

Фото: ПСО "Сальвар".

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