В Смоленске терапевтический корпус «Красного креста» вернется к работе по профилю. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

О послаблении мер сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Это не первое решение вернуть к обычной работе учреждение здравоохранения, где ранее был развернут ковидный госпиталь. Кроме КБСМП свои двери вскоре откроют кировский роддом и инфекционное отделение Руднянской ЦРБ. Ранее ограничения были сняты в госпитале ветеранов.

Накануне в регионе состоялось вручение награды «За исцеление и милосердие». Ее получили 100 человек.