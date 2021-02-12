35 дорог отремонтируют в Смоленской области в 2021 году. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области на текущий год запланирован ремонт 35 дорог. Как рассказали в пресс-службе администрации, на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин отметил Смоленщину.

- Смоленская область – молодцы: законтрактовались на 100%, - сказал Марат Хуснуллин.

Стоит напомнить, что в прошлом году реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнена в полном объеме. Все 26 дорог, протяженностью 161 километр введены в эксплуатацию.

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