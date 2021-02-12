Снегопад не повлиял на движение поездов в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

Пришедший в Смоленский регион снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта. Электрички и поезда дальнего следования курсируют по графику.

Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожниками Смоленского региона МЖД проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега. В настоящее время на линии выведено 18 единиц специальной железнодорожной техники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. Ведется обработка контактных проводов от наледи. В уборке снега задействовано более 300 железнодорожников.

- В первую очередь ведется расчистка пассажиркой инфраструктуры – остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом. Очистка путей от снега осуществляется в круглосуточном режиме, железнодорожники работают сменами по 8 часов и с обязательными перерывами, во время которых в пунктах обогрева есть возможность отдохнуть, выпить горячего чаю, а также получить дополнительный инструктаж по дальнейшей уборке пассажирской и путевой инфраструктуры, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта.