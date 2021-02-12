Смоленский депутат поставил новые обеденные столы в школе №32. Фото: пресс-служба Смоленской областной Думы

11 февраля депутат областной Думы Дмитрий Новиков посетил школу номер 32 в Смоленске. Во время визита парламентарий осмотрел столовую, в которой ранее помог обновить обеденные столы.

По словам заместителя директора учебного заведения, столовая сразу преобразилась, там стало чисто и красиво.

- Детям приятно обедать, а персонал говорит, что покрытие на столах очень легко мыть, - рассказала учитель.

Также Дмитрий Новиков обсудил с руководством школы вопросы питания в учебном заведении.

Ранее «КП» писала что в Смоленске предлагают оценить качество питания школьников.