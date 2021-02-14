61-летний мужчина погиб на пожаре в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вечерний пожар в деревне Каблуково Сафоновского района закончился трагично. Около 7 вечера 13 февраля на место возгорания выехали пожарные, но к их прибытию частный дом был полностью объят пламенем, сообщает Главное управление МЧС России по Смоленской области. Пожар был ликвидирован, но при разборе и проливе конструкций дома было найдено тело погибшего. Им оказался мужчина 1959 года рождения. Сейчас на месте произошедшего работает оперативно-следственная группа.

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