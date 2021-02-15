COVID-19 выявлен в 15 населенных пунктах Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Коронавирус выявлен в 15 населенных пунктах Смоленской области. Самое большое число заразившихся за минувшие сутки в Смоленске - ещё 49 случаев. Единичные показатели заболеваемости зафиксированы в Рудне и Хиславичах.

За все время наблюдений общее число заболевших выросло до 24 709, выздоровело 22 238 человек, а умерло 524.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» сообщала, что терапевтический корпус «Красного креста» вернется к работе по профилю.