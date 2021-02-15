Брокер-мошенник похитил более 780 тысяч рублей с карты смолянки. Фото: из архива "КП".

Неизвестный украл у 58-летней жительницы Рославля более 780 тысяч рублей. Как было установлено со слов женщины, в один из мессенджеров ей пришло сообщение от человека, который представился сотрудником брокерской компании. Незнакомец предложил поучаствовать в валютных торгах для получения крупной суммы денег. Но, как оказалось, для этого был необходим первоначальный вклад.

Женщина поверила мошеннику и продиктовала свои персональные данные, в том числе секретный код с обратной стороны карты. Через некоторое время деньги были списаны, а прибыль от псевдоволютных торгов не поступила. Сначала смолянка пыталась выйти на связь со злоумышленником, но поняв, что это бесполезно обратилась в полицию.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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