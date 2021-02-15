Смоленский губернатор внес новые точечные изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Фото: из архива "КП".

12 февраля в регионе вступили в силу новые изменения в Указ о повышенной готовности. Документ подписал губернатор Алексей Островский.

Так, согласно Указу, в регионе разрешено проводить VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Состязания пройдут в начале марта.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее «КП» писала о новых случаях коронавируса в регионе, COVID-19 был выявлен на 15 территориях.

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