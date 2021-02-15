Смоленский медуниверситет стал Федеральной инновационной площадкой. Фото: страница губернатора Смоленской Области ВКонтакте.

Губернатор Алексей Островский провёл встречу с ректором медицинского университета Романом Козловым. Ключевой темой стало присвоение учреждению статуса Федеральной инновационной площадки. Теперь в течении пяти лет сотрудники университета будут осуществлять план «Здоровье первокурсника - здоровье врача - здоровье нации».

Как рассказал у себя на странице в соцсетях Алексей Островский, в рамках реализации проекта планируется внедрить новые технологии медосмотров и оценивать общее состояние здоровья студентов. Среди преимуществ проекта - возможность привлечь к нему молодых ученых, волонтеров-медиков, фармацевтических отрядов.

Также вуз участвует в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». В рамках этой работы около 50 сотрудников СГМУ прошли трехмесячное обучение образовательным технологиям.

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