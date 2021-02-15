В Рославле руководитель следственного управления проведет прием граждан. Фото: из архива "КП".

Руководитель следственного управления по Смоленской области полковник юстиции Анатолий Уханов примет местных жителей в городе Рославле, сообщили в пресс-службе СУ СК. Встреча со смолянами состоится 17 февраля с 10 до 11 утра в отделе следственного комитета.

По вопросам организации личного приема граждан можно обратиться к старшему помощнику руководителя Юлии Шелпаковой по телефону: (8-4812) 38-88-44, а также в отдел, где пройдёт встреча.