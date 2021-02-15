Более 1,5 тыс. км путей очищено от снега в Смоленском регионе МЖД с 12 по 14 февраля. Фото: из архива "КП".

За трое суток с начала снегопада в Смоленском регионе Московской железной дороги очищено более 1,5 тысяч километров путей, 670 стрелочных переводов, вывезено свыше 50 тысяч кубометров снега. Работы по устранению последствий стихии ведутся в круглосуточном режиме. На линию выведено максимальное количество снегоуборочной техники - 18 единиц. Кроме того, на расчистке железнодорожной инфраструктуры задействовано более 1000 железнодорожников.

В настоящее время уборка снега продолжается в штатном режиме. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех для движения поездов.

В преддверии сильных морозов усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.