Смоленский депутат передал отделению Клинической больницы аппарат лазерной терапии. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Депутат Смоленского горсовета Владимир Бурдули передал физиотерапевтическому отделению Клинической больницы современный аппарат лазерной терапии. Как рассказали в пресс-службе горсовета, чиновник откликнулся на просьбу коллектива и заведующей отделением Ирины Зориной.

- Первое, на что нельзя было не обратить внимание – это личная и искренняя заинтересованность руководства и коллектива физиотерапевтического отделения в том, чтобы пациенты получали более качественную и современную медицинскую помощь, подчеркнул Владимир Бурдули.

Новый аппарат является проверенным средством для лечения широкого спектра заболеваний и реабилитации пациентов с COVID-19.

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