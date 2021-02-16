61-летний смолянин перевел мошенникам более 3,8 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередному мошеннику удалось обвести вокруг пальца доверчивого смолянина, сообщает УМВД России по Смоленской области. На телефон мужчины поступил звонок от «представителя службы безопасности банка», который сообщил, что денежные средства нужно защитить от несанкционированного списания. Смолянин 1959 года рождения самостоятельно перевел более 3,8 миллионов рублей на различные номера банковских карт посредством банкомата.

Опомнившись, мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Смоленску. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что брокер-мошенник похитил более 780 тысяч рублей с карты смолянки.