Коронавирус унес жизнь знаменитого смоленского поэта и журналиста Александра Агеева. Фото: соцсети.

Александр Александрович Агеев — знаменитый смоленский поэт и журналист, умер 14-го февраля из-за осложнений после заражения коронавирусом. О случившемся сообщил друг поэта Владимир Макаренков на своей странице в соцсети.

Александр Агеев родился в 1952 году в городе Рославле и окончил филфак Смоленского педагогического института. Являлся литературным критиком, членом Союза российских писателей, руководителем литературного объединения «Истоки» (г. Рославль).

— Мы знаем, что неизданной осталась собранная Александром Александровичем антология поэзии рославльских поэтов. Надеемся, что книга будет издана и Главное дело, как считал сам поэт, его жизни достойно завершится, — сообщил Владимир Макаренков.