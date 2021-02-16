Водитель «Яндекс Такси» в Смоленске тайно похитил телефон пассажира. Фото: Иван МАКЕЕВ

Водитель, выполняющий заказы на территории Смоленска, обнаружил в салоне автомобиля «Самсунг А50», который выронил пассажир. Сотрудник «Яндекс Такси» не поторопился уведомить представителей службы поддержки и даже не попытался связаться с владельцем находки.

Вместо этого он похитил телефон стоимостью 12 312 рублей и распорядился им по своему усмотрению. За это водителю назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 10 000 рублей, сообщила пресс-служба Промышленного районного суда г. Смоленска.

Ранее мы писали о том, что двух смолян подозревают в уклонении от службы.