В Гагаринском районе по нацпроекту отремонтируют две дороги в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Гагаринском районе отремонтируют 13,7 км дороги «Новодугино-Родоманово-Пречистое»-Ивино в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Кроме того, в 2021 году будет отремонтирован участок протяженностью 9,8 км дороги М1 «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)«-Темкино. Здесь в рамках ремонта также будет выполнен весь комплекс необходимых работ, сообщает пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор».

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта в Гагаринском районе отремонтировали дорогу М1 «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)«-Гагарин. А год назад был выполнен ремонт участка протяженностью более 10 км дороги Новодугино-Родоманово-Пречистое.

Всего же в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области отремонтируют более 241 км региональных дорог.