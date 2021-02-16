Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится с 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта

Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни февраля и марта. Фото: пресс-служба МЖД.

С 19 по 24 февраля и с 6 по 9 марта изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с Брянской и Калужской областями.

Пресс-служба МЖД обращает внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом:

19, 20 февраля – расписание пятницы;

21, 22 февраля, 6 марта – субботы;

23 февраля, 7, 8 марта – воскресенье;

24 февраля, 9 марта – понедельника.

Точечные корректировки коснутся графика движения поездов на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».