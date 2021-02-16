Смоленский Кадетский корпус и Шимановскую СОШ закрыли на недельный карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 февраля на недельный карантин закрылись Смоленский Фельдмаршала Кутузова Кадетский Корпус и Шимановская средняя общеобразовательная школа Вяземского района. Учреждения остановили образовательную деятельность в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Смоленской области.

Решение принято в связи с тем, что в образовательных учреждениях зарегистрированы групповые заболевания ОРВИ. Во всех помещениях будет проведена дезинфекционная обработка.

Кроме этого, также на 1 неделю учебный процесс приостановят в двух классах средней школы № 39 и шести классах средней школы № 14.

Ранее мы писали о том, что Смоленский депутат поставил новые обеденные столы в школе №32.