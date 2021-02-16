В супермаркете под Смоленском обрушился потолок. Фото: "Родной Рославль" Вконтакте.

В одном из супермаркетов на улице Красноармейской в Рославле, по словам пользователей соцсетей, обрушился потолок: на пол свалился один “квадрат” плиточного потолка, на его месте теперь торчат провода.

- На фото можно заметить и более серьезную проблему: потолок будто прогнулся под тяжестью неизвестного предмета. Местные жители опасаются за свое здоровье, так как считают, что вслед за куском плитки может рухнуть и вся крыша, - пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что фонтан горячей воды попал на фото в Смоленске.