За последние сутки с улиц Смоленска вывезли более 620 кубометров снега. Фото: smoladmin.ru

В Смоленске проводится активная работа по погрузке и вывозу снежных масс. Так, за последние сутки смоленские коммунальщики вывезли с улиц города 623 кубических метров снега. Работы велись на ул. Большая Советская и площади Победы, сегодня работы будут продолжаться там же.

В ближайшее время вывоз снега будет осуществляться на улице Октябрьской революции и площади Ленина.

Для предотвращения образования гололеда улично-дорожную сеть города за последние сутки обработали 112 кубометрами пескосоляной смеси. На улице Крупской с помощью грейдеров произвели устранение наледи. В ночную смену планируется проведение работ по грейдированию ряда улиц областного центра, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее мы писали о том, что Смоленские чиновники вышли на уборку улиц.