Незаконно пересекший границу иностранный гражданин задержан в Смоленской области

Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении иностранного гражданина, незаконно пересекшего границу Российской Федерации. Иностранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному преступлению, а также знал об имеющемся запрете на въезд в страну.

Именно поэтому он обошел место несения службы пограничного контроля, прибыл в РФ пешком окольными путями и планировал доехать до Московской области, но был задержан, сообщает Пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

За минувшие сутки на различных направлениях сотрудниками Пограничного управления был задержан девяносто один нарушитель режима Государственной границы Российской Федерации, а с начала этого года задержано более 1800 нарушителей. Все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности в виде штрафов и возвращены на территорию сопредельного государства.