Задержан второй фигурант уголовного дела о незаконной вырубке леса в Смоленской области. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области продолжается расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Ранее было установлено, что с ноября 2012 по июль 2020 мужчины организовали вырубку леса в особо крупном размере на территории Гагаринского района.

Они пытались придать вид законности своей деятельности, заключая фиктивные договоры с физическими лицами и представителями юридических лиц на очистку земель от дикорастущих растений. После этого мужчины сбыли срубленный лес в объеме около 170 тыс. куб. метров. По предварительным данным, общая площадь вырубки составила более 860 гектаров (или 8,6 млн кв. м).

В результате проверки была пресечена крупнейшая вырубка древесины, которая привела к ухудшению качества природной среды и угрозе экологической безопасности. Установлено, что незаконная рубка причинила лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму более 3 млрд 164 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

Ранее был задержан первый фигурант дела, сейчас он находится под стражей. Второй фигурант — житель Смоленской области 1976 года рождения — был объявлен в федеральный розыск и вчера был задержан на территории Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.