Погода в Смоленской области на 17 февраля: зима не отступает

Завтра в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Ночью временами будет снег, иногда - слабая метель. Днем также продолжится небольшой снегопад. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, ночью порывы будут доходить до 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -15°C…-10°C, местами до -20 °C, днем -12°C…-7°C.

В Смоленске: ночью -13°C…-11°C, днем -10°C…-8°C, сообщает Главное управление МЧС России по Смоленской области.

Ранее мы писали о том, что за последние сутки с улиц Смоленска вывезли более 620 кубометров снега.