Полиция ищет свидетелей жёсткого ДТП в Смоленске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смоленске ищут свидетелей серьёзного ДТП, случившегося в центре города в районе 10:05 утра 21 января 2021 года.

По предварительной информации, женщина 1983 года рождения за рулём автомобиля «ВАЗ 2112» с номерами С 887 МТ 67, двигаясь по проезжей части улицы Дзержинского г. Смоленска в районе д.55, совершила столкновение с автомобилем «Nissan X-Trail» с номерами В 429 НХ 67 под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате аварии пассажир автомашины «ВАЗ», мужчина 1981 года рождения получил серьёзные травмы, сообщает Управление МВД России по Смоленской области.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-42 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области).