Александр Верейкин сдал кровь для лечения коронавирусных больных. Фото: smolensk.er.ru.

Депутат Смоленского городского Совета от «Единой России» Александр Верейкин сдал кровь, из которой будет выделена плазма для помощи больным коронавирусом. В конце прошлого года он перенес COVID-19.

«Как и мои коллеги-единороссы, я понимаю всю важность этой процедуры, поскольку плазма с антителами может спасти не одну жизнь. У меня болезнь протекала достаточно тяжело - было поражено 45% лёгких. Лечился в общей палате Красного креста. Переболев сам, я очень хочу помочь тем, кто сейчас борется с коронавирусом», – отметил Александр Верейкин. Депутат призвал всех, кто имеет высокий титр защитных антител, не быть равнодушными и помочь больным справиться с недугом.

Заместитель директора центра крови Наталья Михайлова рассказала, что при первом посещении желательно сдавать цельную кровь, чтобы организм адаптировался к процедуре донации. А уже после проведения тщательного обследования можно без каких-либо рисков сдавать компоненты крови, в том числе и плазму.

«На сегодняшний день мы имеем более 500 литров свежезамороженной плазмы с антителами, которую можно использовать не только для сиюминутного лечения больных коронавирусной инфекцией, но и в дальнейшем для производства различных препаратов», – пояснила Наталья Михайлова.

Напомним, ранее донорами крови стали секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, руководитель Волонтёрского центра партии Андрей Моргунов, председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Смоляне, переболевшие COVID-19, также могут помочь больным. Подробную информацию о донорстве можно найти на сайте Смоленского центра крови. Телефон горячей линии: 8(4812)38-18-01.