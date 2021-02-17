Смоленская прокуратура и СКР начали проверку информации о рухнувшем лифте. Фото: группа "Важное в Рославле" ВКонтакте.

По словам местных жителей, в многоквартирном доме №26 в Рославле из-за неисправной работы лифта чуть не пострадали женщина с ребёнком. Информацию об инциденте разместили в соцсетях. Рославльчане пишут, что было много случаев, когда лифт резко поднимался и опускался, а люди получали травмы.

Сейчас правоохранители начали проверку, а после будет принято процессуальное решение.

- Следователи изучат техническую документацию установки и эксплуатации лифта, также будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, - сообщили в СКР.

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