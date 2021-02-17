Смолян приглашают принять участие в мероприятиях 22 и 23 февраля. Фото: из архива "КП".

Смолян и гостей города приглашают принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества. С 22 по 23 февраля в Смоленском музее-заповеднике будет организован цикл праздничных экскурсий, кинопоказов и фотовыставок. Посетителям предложат принять участие в военно-спортивных играх и интерактивных занятиях.

Основной площадкой мероприятия станет музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Другие музеи также откроют свои двери, подготовив экспозиции и тематические программы.

Подробную информацию можно узнать на сайте музея-заповедника.

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