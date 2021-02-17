Рыбака из столицы нашли погибшим на водохранилище в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

ЧП произошло 14 февраля на Вазузском водохранилище рядом с базой «Олеля». Жителю столицы 46 лет. Мужчине стало плохо в палатке.

- С гостями нашего района сотрудниками Администрации Кармановского сельского поселения, баз отдыха «Олеля» и «Пудыши» проводятся инструктажи о поведении на водных объекта. Однако, многие рыбаки халатно относятся к своей безопасности, что неизбежно приводит к происшествиям, зачастую – с гибелью людей, - сообщили в администрации Гагаринского района.

Читай также:

В Гагаринском районе по нацпроекту отремонтируют две дороги в 2021 году (подробнее).