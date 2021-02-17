В Смоленске медучреждения возвращаются к работе по профилю. Фото: департамент Смоленской области.

Об этом губернатор Алексей Островский сообщил на своей страничке в соцсетях: «После многочисленных дискуссий и всестороннего анализа текущей эпидемиологической ситуации, уменьшения числа пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, нуждающихся в госпитализации, мы приняли долгожданное решение, которым я спешу с вами поделиться».

Уже заработал в привычном формате областной клинический госпиталь для ветеранов войн в Смоленске и больница медицинской реабилитации в Сафоновском районе. С 18 февраля к прежнему режиму оказания плановой медицинской помощи вернётся инфекционное отделение Руднянской ЦРБ, с 1 марта - роддом на улице Кирова и терапевтический корпус больницы «Красный Крест» в Смоленске.

Кстати, в «Красном Кресте» после возвращения к прежнему режиму заработает новое отделение рентгендиагностики с современной ангиографической установкой, предназначенной для оказания специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которое не принимало пациентов из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем временем в Смоленской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. В ближайшее время в регион поступит ещё 6580 доз вакцины «Спутник V». По состоянию на 8 февраля её первым компонентом привили 12 430 смолян. 1012 человек получили первый и второй компонент вакцины.

Те, кто уже переболел, становятся донорами плазмы, которая может пригодиться для лечения пациентов с СOVID-19 на начальной стадии. Как сообщил глава региона, Смоленский центр крови заготовил более 580 литров плазмы доноров, перенёсших коронавирусную инфекцию. Кроме этого, сформирована база потенциальных доноров такой плазмы. В этом списке - около тысячи смолян.