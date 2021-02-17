В Смоленске налоговая служба рассказала об исключении проявления недобросовестности на рынке. Фото: УФНС России по Смоленской области.

В целях реализации проекта ФНС России по исключению недобросовестного поведения на рынках (ярмарках) субъектами предпринимательской деятельности в Межрайонной ИФНС России №4 по Смоленской области прошла серия совещаний сотрудников налоговой службы с представителями администраций муниципальных образований Сафоновского и Дорогобужского районов, правоохранительных органов и управляющими ярмарочных площадок.

Как было отмечено, в настоящее время во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральная налоговая служба приступила к реализации масштабного проекта по легализации деятельности рынков, исключению всеми хозяйствующими субъектами недобросовестного поведения при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе в части неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Целью данного проекта является увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков, создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

На совещаниях были созданы рабочие группы, рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий по инвентаризации ярмарок, включающих проверки системы налогообложения, применяемой лицами, торгующими на указанных площадях, исполнения обязанности применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, соответствия адреса установки ККТ, указанного в карточке регистрации фактическому месту установки на рынке.

До участников совещаний доведена информация об обязательных требованиях законодательства о применении контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями и Федерального закона № 271-ФЗ, об ответственности управляющих компаний за организацию деятельности рынков (ярмарок).

Как подчеркивалось в ходе выступлений, только активный информационный обмен и эффективное взаимодействие всех участников проекта позволит выполнить стоящие масштабные задачи. Заключительным шагом по легализации рынков должно стать создание целевой модели в отношении каждого конкретного рынка и ярмарки, осуществляющих деятельность на территории, подведомственной инспекции.

Сотрудники инспекции рекомендуют налогоплательщикам самостоятельно проанализировать соблюдение норм законодательства, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ и, при необходимости, зарегистрировать контрольно-кассовую технику.