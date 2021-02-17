В Смоленске мужчину обвиняют в даче взятки полицейскому. Фото: из архива "КП".

В Смоленске гражданина Республики Узбекистан обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. По информации регионального СКР, 11 февраля этого года на 2 км дороги «Красный-Гусино» мужчина передал 12 тысяч рублей инспектору ГИБДД, который остановился автомобилиста для проверки документов.

Полицейский сообщил о предложенной взятке в дежурную часть, после этого подозреваемого задержали.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что 61-летний смолянин перевел мошенникам более 3,8 миллионов рублей.