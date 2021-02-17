1,3 млрд рублей получит Смоленская область по нацпроекту «Образование». Фото: из архива "КП".

В 2021 году Смоленская область получит 1,3 млрд рублей по нацпроекту «Образование», сообщили в пресс-службе администрации региона. Деньги помогут реализовать три региональных проекта.

Так, в рамках программы «Современная школа» в 26 муниципалитетах будет открыт 41 центр «Точка роста». Продолжится работа по обновлению спортзалов в школах сельской местности по проекту «Успех каждого ребёнка». В частности в программе примут участие 8 учебных заведений - в Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах. А в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в этом году планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием 48 образовательных организаций в 20 муниципальных образованиях.

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