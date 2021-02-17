7 новых локомотивов поступят на МЖД в 2021 году

Фото: пресс-служба МЖД.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2021 году для столичной магистрали будет закуплено 7 новых локомотивов, сообщает пресс-служба МЖД. Благодаря поступлению современной техники повышается безопасность, устойчивость и эффективность работы железнодорожного транспорта.

Так, в локомотивное депо Москва-Сортировочная-Рязанская поступят 4 современных пассажирских электровоза серии ЭП20. Этот двухсистемный пассажирский электровоз способен водить поезда на участках, как с переменным, так и с постоянным током, со скоростью до 200 км/ч.

Поскольку при переходе с одного вида тока на другой не требуется смена локомотива, что позволяет существенно сэкономить время, затраченное электровозом в пути, а также более рационально использовать работу локомотивной бригады. В кабине электровоза созданы комфортные условия для работы локомотивной бригады: установлена система климат-контроля, размещена необходимая бытовая техника - холодильник, СВЧ-печь, имеется санузел.

Также поступят 3 современных тепловоза серии ТЭМ31, предназначенных для проведения маневровых работ.