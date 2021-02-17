Погода в Смоленской области на 18 февраля: снегопада не будет. Фото: из архива "КП".

18 февраля на Смоленщине будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха в регионе: ночью -17°C…-22°C, местами до -27°C, днем -10°C…-15°C. Атмосферное давление 738 мм рт. столба, будет расти.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Смоленской области, в период с 14 по 20 февраля прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой 7-12 °C.

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