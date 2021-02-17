Опыт смоленских следователей-поисковиков переняли в главном СКР. Фото: СКР.

Смоленский поисковый отряд «Следопыт», созданный по инициативе руководителя СУ СК России по Смоленской области Анатолия Уханова, положил основу целого поискового движения. В его состав войдут действующие сотрудники и члены их семей. Новое движение будет взаимодействовать с Общероссийской общественной организацией по увековечиванию погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и ее региональными подразделениями.

Цель поисковиков – увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что в отдельных случаях находки поисковиков становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

- Курировать работу нового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года. Офицеры СК России будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков, - отметили в пресс-службе ведомства.