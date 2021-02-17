В Смоленске коммунальщики вывезли более 600 кубометров снега

В уборке снега в трех районах Смоленска было задействовано почти 700 дворников и порядка 40 единиц техники. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Депутаты Смоленского городского Совета на комиссии подробно рассмотрели, как выстраивается работа коммунальных служб и чем можно помочь, чтобы очистка Смоленска от снега осуществлялась оперативнее.

Смолян попросили с пониманием отнестись к ситуации, так как одномоментно убрать город от рекордного количества осадков не представляется возможным.

«Да, сейчас много нареканий и проблемных участков, необходимо время на их устранение. В последние дни задействован весь парк техники и трудовые ресурсы, а также привлечена дорожная техника крупных промышленных, дорожных предприятий и строительных компаний, которые откликнулись на просьбу помочь в уборке областного центра», - рассказал председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Евгений Рудак.

Расчистка Смоленска стала общим делом, к которому присоединились и депутаты-единороссы. Они безвозмездно предоставили дополнительную технику своих предприятий.

Депутат горсовета Павел Самусенков выделил трактор для расчистки территории школы № 33, дворов по проспекту Гагарина и Колхозного переулка, дороги до Энергетического проезда. Александр Верейкин в выходные организовал уборку и вывоз снега с дорожек возле детского сада «Соловушка». Депутат Вадим Косых помог в расчистке внутриквартальных проездов от улицы Шевченко до деревни Новосельцы, предоставив технику с погрузчиком.

Депутаты от «Единой России» справедливо отметили, что состояние многих смоленских дорог не выдерживает никакой критики, поскольку полотно превратилось в настоящие «колдобины», что не только затрудняет движение, но и негативно сказывается на автотранспорте.

Начальник управления дорожного хозяйства и строительства Администрации Смоленска Наталья Майорова сообщила, что устранение неровностей на дорогах возможно только в ночное время с помощью грейдеров. Например, в ночь с понедельника на вторник обрабатывалась улица Крупской. Новая смена проведёт очередные работы по грейдированию.

В уборке снега в трех районах Смоленска было задействовано почти 700 дворников и порядка 40 единиц техники.

Депутаты держат ситуацию на контроле. Напомним, рабочая группа для мониторинга коммунальных служб города в период снегопадов была создана по инициативе городских единороссов.