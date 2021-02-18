Более двух тысяч пачек контрактных сигарет изъявили под Смоленском. Фото: из архива "КП".

Более двух тысяч пачек контрактных сигарет изъявили под Смоленском. Задержана жительница Смоленска 1993 года рождения. Предпринимательница наладила продажу нелегальных сигарет в одном из магазинов Ярцева.

- Сотрудниками ОБЭП и МВД изъято более 2 100 пачек сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила около 134 000 рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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