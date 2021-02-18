Один человек пострадал и один спасен в ночном пожаре в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в районе четырех часов утра 18 февраля на улице Большая Краснофлотская. Горела квартира в жилом доме. На место случившегося выезжали 22 пожарных из двух частей – пятой и второй.

– Квартира выгорела по всей площади, закопчены стены и потолок на лестничной клетке на площади 20 кв. м., повреждена кровля. Имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение, 1 человек спасен. Причина и ущерб устанавливаются, – сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

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