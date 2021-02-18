Вакцину «Спутник Лайт» будут испытывать в Смоленске. Фото: из архива "КП".

Минздрав России дал разрешение на клинические испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которую разработал медцентр имени Н.Ф. Гамалеи. Участие в испытаниях примут 4 тысячи добровольцев из пяти городов страны. Одним из них станет Смоленск, сообщает ТАСС.

Исследования пройдут с 17 февраля этого года по 28 января следующего. Как рассказал директор исследовательского центра Александр Гинцбург, после использования новой вакцины иммунитет формируется около трёх недель и сохраняется 3-4 месяца. Целью препарата «Спутник Лайт» является уменьшение смертей от коронавируса в государствах, где она высока. В России же пока что будут применять традиционную вакцину двумя компонентами.

Ранее «КП» сообщала, что Александр Верейкин сдал кровь для лечения коронавирусных больных.

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