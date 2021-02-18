Незаконные три ларька и конструкцию требуют убрать в Смоленске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Незаконно установленные конструкции выявлены в поселке Серебрянка (в районе дома №100д), на улице Рыленкова (в районе дома 61) и на пересечении улиц Рыленкова и Петра Алексеева (около ТЦ «Маяк»).

Собственникам объектов вынесли предупреждение и дали неделю на снос объектов.

Между тем, в Гагаринском районе по нацпроекту отремонтируют две дороги в 2021 году. Работы будут выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».